Gülben Ergen, Youtube trendlerde!

Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen çıktığı andan itibaren zirvedeki yerini koruyan albümünün ilk klibini Metin Arolat yönetmenliğinde “Sana Kırmışlar” şarkısına çekti.Gülben Ergen albüme adını veren söz ve müziği Kubilay Karca’ya düzenlemesi Berk Sabah'a ait olan ‘Seni Kırmışlar’ ile Youtube trend videolar listesine girerek görkemli bir geri dönüş yaşadı.