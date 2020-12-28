Gülben Ergen zirvede!

Gülben Ergen'in “Seni Kırmışlar” isimli şarkısı iTunes Müzik platformunda “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde 1 numaraya yükseldi.

28.12.2020 13:16 Magazin

Gülben Ergen zirvede! Gülben Ergen meslek hayatının 11 ‘nci albümü “Seni Kırmışlar” yayınlandıktan dakikalar sonra iTunes Müzik platformunda “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde 1 numaraya yükseldi.

Yıldız Tilbe, Deniz Seki, Ersay Üner, Derya Uluğ, İntizar, Cansu Kurtcu, Özlem Güneykaya, Kubilay Karca, Ayla Çelik ve Şebnem Sungur imzalı şarkılarıyla zirvedeki yerini koruyan Gülben Ergen yeni albümüyle birlikte Hollanda, Azerbaycan, İsviçre, Almanya ‘da iTunes listelerine giriş yaptı.

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