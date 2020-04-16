Gülben Ergen'den 23 Nisan sürprizi!

Ünlü sanatçı Gülben Ergen'den çocuklara çağrı; "23 Nisan'da evinde çektiğin videoyu yolla yayınlayalım!"

16.04.2020 19:05 Magazin

Gülben Ergen'den 23 Nisan sürprizi! Gülben Ergen, 23 Nisan Marşını seslendirdi. Düzenlemesi Okay Barış'ın yaptığı marş tüm dijital platformlarda yerini aldı...

Gülben Ergen: ‘İnan güzel yarınlara...”

Gülben Ergen: ‘İnan güzel yarınlara...”



Ülke genelinde yaşanan sağlık Kororna virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bu yıl kutlamalar yapılamaması sebebi ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak seslendirdiği marşı klibi için hayranlarına 'Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle, elinde Türk Bayrağın ile çekeceğin videonu bana yolla” çağrısı yaptı.

Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!

Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!



Ülkesine 40 Anaokulu hediye eden Çocuklar Gülsün Derneği başkanlığını da yürüten güzel sanatçının yaptığı klip çağrısı yoğun ilgi ile karşılandı.

Gülben Ergen yine yenileniyor!

Gülben Ergen yine yenileniyor!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: