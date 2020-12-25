Gülben Ergen'den dev isimlerle dev albüm

Gülben Ergen ‘Seni Kırmışlar’ verdiği bugün piyasaya çıkan albümü müzik dünyasının dev isimleriyle dolu.Pandemiye rağmen uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve her albümünde seslendirdiği şarkılar ile müzik dünyasına unutulmaz şarkılar kazandıran Gülben Ergen, 11. albümünü sevenleri ile paylaştı. Müzik sektöründe bir çok hite imza atan Ergen, yepyeni şarkılardan oluşan albümünde dev isimlerle çalıştı.Gülben Ergen, Yıldız Tilbe, Deniz Seki, Ersay Üner, Derya Uluğ, İntizar, Cansu Kurtcu, Özlem Güneykaya, Kubilay Karca, Ayla Çelik, Şebnem Sungur gibi bugüne kadar şarkılarda kendini ispatlamış birbirinden değerli isimlerin şarkılarını seslendirdi.Dijital müzik marketler ile aynı anda müzik severlerin arşivlerine alması için marketlerde de satışa çıkan albümün ilk klibini ise: albüme adını veren söz ve müziği Kubilay Karca’ya düzenlemesi Berk Sabah'a ait olan ‘Seni Kırmışlar’ çekildi.Müzik direktörlüğünü Taşkın Sabah‘ın yaptığı DMC Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşan Gülben Ergen, ‘Seni Kırmışlar’ isimli albümü çıktığı an itibariyle dijital müzik marketlerin ilk sırasına oturdu.