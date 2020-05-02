Gülben Ergen'den Kenan Işık açıklaması!

2. Sayfa'ya konuk olan Gülben Ergen gelen bir soru üzerine Kenan Işık hakkında açıklamalarda bulundu.

02.05.2020 16:05 Magazin

Gülben Ergen'den Kenan Işık açıklaması! Gülben Ergen, Kanal D'de ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcıya 'Dadı' dizisinde birlikte rol aldığı Kenan Işık'tan haber alıp almadığı soruldu. Gülben Ergen bu soruya şöyle cevap verdi:

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"Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."

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'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Usta sanatçı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kenan Işık 6 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

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