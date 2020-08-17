Gülben Ergen'den özel itiraf: "Onlar benim elim, kolum..."

Başarılı sanatçı Gülben Ergen, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi’nin yaz sonu sayısının kapak konuğu oldu.

17.08.2020 13:33 Magazin

Gülben Ergen'den özel itiraf: "Onlar benim elim, kolum..." EN BÜYÜK SERVETİM ÇOCUKLARIM

Almanya’da yayınlanan Türk dergisi Vitrin’e konuşan Gülben Ergen, aile hayatı ve çocuklarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. “Aman imajım şöyle görünür, böyle olur” diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum. Zaten bir dernek başkanıyım, 40 anaokulu açmışız, her gittiğim programda, röportajlarımda çocuklardan bahsetmemem mümkün değil.

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