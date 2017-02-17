Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"

Yeni şarkısının klibi için İngiltere'de kamera karşısına geçen Ergen', kariyer yolculuğunda her zaman birarada olduğu ünlü yönetmen Nihat Odabaşı ile birlikte bu defa Londra'nın dünyaca ün yapmış isimlerine kendini emanet etti.
Ergen'in klipte makyajını ise Kate Moss ve birçok ünlü marka ve ismin imaj ve ifade danışmanlığını yapan Desmond Grundy yaptı.
Çekimleri 2 günde tamamlanan klibin görüntü yönetmenliğini ise Adam Hall ve Leo Bund yaptı.
ESASEN
Bana bırak bugünü
Yarına bak mı diyorsun
Bir de ben dünü
kafaya takarım biliyorsun
Ayrıla ayrıla
tam koptu zaten
Beni de zamana
bırak istersen
Doğma büyüme
senleyim esasen
Seni unuttu unutuluyor
derken uyanıyor
hala benim sanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor