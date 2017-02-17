Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"

Bütün şarkıları müzik severlerin unutulmazları arasında yer alan Gülben Ergen yeni teklisi Esasen digital platformlarda ve müzik marketlerde yerini aldı. Söz ve müziği Soner Sarıkabadayı imzası taşıyan Esasen'in düzenlemesi ise Taşkın Sabah'a ait.

Müzik - 17 Şubat 2017 12:38
Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"
İlk kez Soner Sarıkabadayı ile çalışan Ergen, Esasen için '' Esaslı aşkların şarkısını Soner yazdı ben söyledim. Aşkın en gerçek en esas hikayesini bu şarkıda bulacaksınız'' dedi.

Yeni şarkısının klibi için İngiltere'de kamera karşısına geçen Ergen', kariyer yolculuğunda her zaman birarada olduğu ünlü yönetmen Nihat Odabaşı ile birlikte bu defa Londra'nın dünyaca ün yapmış isimlerine kendini emanet etti.

Ergen'in klipte makyajını ise Kate Moss ve birçok ünlü marka ve ismin imaj ve ifade danışmanlığını yapan Desmond Grundy yaptı.

Çekimleri 2 günde tamamlanan klibin görüntü yönetmenliğini ise Adam Hall ve Leo Bund yaptı.


ESASEN

Bana bırak bugünü
Yarına bak mı diyorsun
Bir de ben dünü
kafaya takarım biliyorsun

Ayrıla ayrıla
tam koptu zaten
Beni de zamana
bırak istersen
Doğma büyüme
senleyim esasen

Seni unuttu unutuluyor
derken uyanıyor
hala benim sanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor
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Bağlantılar: Gülben Ergen

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