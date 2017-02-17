Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"

Müzik - 17 Şubat 2017 12:38

İlk kez Soner Sarıkabadayı ile çalışan Ergen, Esasen için '' Esaslı aşkların şarkısını Soner yazdı ben söyledim. Aşkın en gerçek en esas hikayesini bu şarkıda bulacaksınız'' dedi.Yeni şarkısının klibi için İngiltere'de kamera karşısına geçen Ergen', kariyer yolculuğunda her zaman birarada olduğu ünlü yönetmen Nihat Odabaşı ile birlikte bu defa Londra'nın dünyaca ün yapmış isimlerine kendini emanet etti.Ergen'in klipte makyajını ise Kate Moss ve birçok ünlü marka ve ismin imaj ve ifade danışmanlığını yapan Desmond Grundy yaptı.Çekimleri 2 günde tamamlanan klibin görüntü yönetmenliğini ise Adam Hall ve Leo Bund yaptı.Bana bırak bugünüYarına bak mı diyorsunBir de ben dünükafaya takarım biliyorsunAyrıla ayrılatam koptu zatenBeni de zamanabırak istersenDoğma büyümesenleyim esasenSeni unuttu unutuluyorderken uyanıyorhala benim sanıyorSenin yüreğini bilmemBenimkisi çok fena yanıyor