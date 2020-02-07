Gülben Ergen'in bu pozları çok konuşulacak!

Gülben Ergen, repertuvar sandığında sakladığı müzik kariyerinde önemli bir yeri olan Sezen Aksu’dan “Arka Sokaklar, Mış Gibi, Yani, İnsanlık Hali, Sandık Lekesi, İnfilak” tan sonra “Bu Benim Hayatım” ile müzikseverlerle bugün, DMC etiketiyle buluştu.Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı. Gülben Ergen'in 2020 yılında verdiği ilk pozlar büyük beğeni topladı.