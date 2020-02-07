Gülben Ergen, repertuvar sandığında sakladığı müzik kariyerinde önemli bir yeri olan Sezen Aksu’dan “Arka Sokaklar, Mış Gibi, Yani, İnsanlık Hali, Sandık Lekesi, İnfilak” tan sonra “Bu Benim Hayatım” ile müzikseverlerle bugün, DMC etiketiyle buluştu.
Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı. Gülben Ergen'in 2020 yılında verdiği ilk pozlar büyük beğeni topladı.
Gülben Ergen'in bu pozları çok konuşulacak!
Hayatını sadece kendi iradesiyle, kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar veren bir kadının yol hikâyesini anlatan Gülben Ergen‘in yeni şarkısı “Bu Benim Hayatım” in sözü ve müziği Sezen Aksu düzenlemesi Taşkın Sabah imzası taşıyor.
07.02.2020 15:23 Magazin