Gülben Ergen'in maddi sıkıntısı

Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı.

Magazin - 05 Şubat 2017 12:52
Gülben Ergen'in maddi sıkıntısı
Derneğin gelirleri ve devlet desteğinin azalması Gülben Ergen'i zor durumda bıraktı. Ekonomik sıkıntılar ile baş edemeyen Gülben Ergen, son olarak derneğin Etiler'deki dairesini boşalttı.

ELEMANLARI GARSON OLARAK ÇALIŞTI

Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği zor günler geçiriyor. İddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarını 'Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamıştı.

"OLAY TAMAMEN EKONOMİK"

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili olarak, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz" diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:sozcu.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kavga yok, aşk var!
  • Centilmen Caner Erkin
  • Burak Özçivit aşk geldi!
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • İşte haftanın eleme adayları
  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Atalay ilk kez konuştu
  • Ece Seçkin Uludağ'da şov yaptı!
  • Yayına başlamadan veda mı etti?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
  • Tolga Sarıtaş'a büyük şok!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • İşte Hira'nın doğum günü sürprizi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • İnce belli Bella Hadid
  • Centilmen Caner Erkin
  • Burak Özçivit aşk geldi!
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • Gülben Ergen'in maddi sıkıntısı
  • İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları
  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması