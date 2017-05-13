Gülben Ergen'in sahnede şıklığı

Müzik - 13 Mayıs 2017 16:28

TJK’nın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden At’la Terapi Merkezi, önceki gün Gülben Ergen konseri ile Bursa Osmangazi Hipodromu’nda açıldı. TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ve TJK Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, Gülben Ergen de seslendirdiği şarkılarıyla renk kattı. Türkiye Jokey Kulübü’nün en önemli sosyal sorumluluk projesi At’la Terapi Merkezi’nin 4.sü, projeye en başından beri destek veren Gülben Ergen de hem açılışa katıldı hem de sonrasında hipodromda verdiği halka açık konserle bu anlamlı güne renk kattı. Söylediği şarkılar kadar Raissa Vanessa imzalı kostümü ile beğeni toplayan Gülben Ergen Bursa 'da 5 bin kişiye verdiği konser ile izdiham yarattı.