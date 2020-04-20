Gülben'in çağrısına çocuklardan destek…

Gülben Ergen'den 23 Nisan sürprizi!

Gülben Ergen: ‘İnan güzel yarınlara...”

Gülben Ergen, koronavirüsüne de meydan okudu!

Gülben Ergen’in seslendirdiği ,düzenlemesi Okay Barış'ın yaptığı “23 Nisan Marşı” tüm dijital platformlarda yerini aldı... Ülke genelinde yaşanan sağlık Kororna virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bu yıl kutlamalar yapılamaması sebebi ile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak seslendirdiği marşı klibi için çocuk hayranlarına 'Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle, elinde Türk Bayrağın ile çekeceğin videonu bana yolla” çağrısına çocuklardan ilgi büyük oldu…Binlerce çocuğun evlerinde kırmızı-beyaz tişörtleriyle, ellerinde Türk Bayrağı ile yolladığı videoları instagram hesabından paylaşan Gülben Ergen yapacağı klipte de bu görüntülere yer verecek.