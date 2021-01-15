Gülben‘den 1 milyon kitap projesine destek!

Geçtiğimiz yıl kitaba ulaşamayan 1 milyon çocuğu kitaplarla buluşturmayı amaçlayarak yola çıkan ve bugüne kadar 428.058 kitap dağıtarak, 71.343 çocuğun ilk kitaplığını kuran 1 Milyon Kitap Projesi’ne Sezen Aksu, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerle destek veren Gülben Ergen de destek verdi.Yeni kitap setinde Sezen Aksu, Gülben Ergen, Ahmet Güneştekin, Doğa Rutkay, Zülfü Livaneli ve Prof. Dr. Yankı Yazgan gibi isimlerin kaleminden çıkan hikayeler, tanınmış çizerlerin renkli resimleriyle yer alıyor.Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından bir sosyal girişim projesi olarak hayata geçirilen 1 Milyon Kitap Projesi için özel olarak hazırlanan Büyüyorum Seti www.1milyonkitap.com adresi üzerinden satışa sunulduğu an itibariyle Gülben Ergen ‘in “Cuff Cuff Tren” kitabı da en çok satanlar listesinde yerini aldı.1 Milyon Kitap - Büyüyorum Seti’yle çocuklar Gülben Ergen’le Anadolu’da bir tren yolculuğuna çıkıyor.