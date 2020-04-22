Gülben’den çocuklara 23 Nisan sürprizi… Türkiye’nin dört bir köşesinden video yağdı…

Çocukların coşkusuna ortak olmak, bayramı hep birlikte kutlamak ve eşsiz bir anı bırakmak için bir çağrıda bulunan Gülben Ergen’e ailelerden ve çocuklardan destek yağdı.Evlerinde bayraklarıyla 23 Nisan Marşı’nı söylerken çekilmiş videolarını yollamalarını isteyen sanatçı günümüz soundlarına göre yeniden aranje ettirerek seslendirdiği, tüm dijital platformlarda yayınlanarak büyük ilgi gören 23 Nisan Marşı’nın video klibinde bu görüntülere yer verdi.Türkiye’nin dört bir yanından birçok aile çocuklarının videolarını sanatçıya ulaştırarak bu coşkuya ortak oldu.Gülben Ergen’in seslendirdiği 23 Nisan Marşı Apple Music, Spotify, Deezer, Fizy ve Muud gibi dijital müzik mağazalarında yer alırken video klibiyle de bugün Youtube NetD kanalında yayında olacak.