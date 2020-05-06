Gülçin Ergül: "Beni aptal sarışın sanıyorlar!"

Hepsi Grubu'yla adını duyuran ardından gruptan ayrılarak kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtladı.“Neden hak ettiğiniz yerde değilsiniz?” sorusuna şarkıcı, “Her yerim estetikli değil ondandır ya da yeteri kadar güzel değilimdir” cevabını verdi.Oyunculuk yaptığı dönemden de bahseden Ergül, “Demek ki oyunculukta başarılı olmuşum ki beni hâlâ aptal sarışın sanıyorlar” açıklamasında bulundu.