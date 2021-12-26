Gülçin Ergül psikolojik destek alıyor!

13 Aralık’ta Balıkesir’de Erdal Şeyda Lafçı’yla Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcının, psikolojik destek almaya başladığı iddia edildi.Hürriyet'ten İsmail Bayrak, Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül’ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü yazdı. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül’ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.