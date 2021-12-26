13 Aralık’ta Balıkesir’de Erdal Şeyda Lafçı’yla Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcının, psikolojik destek almaya başladığı iddia edildi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak, Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül’ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüştüğünü yazdı. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül’ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Gülçin Ergül psikolojik destek alıyor!
Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde geçirdikleri kazada arabanın direksiyonunda olan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetti. Oldukça zor günler yaşayan şarkıcının haftada 3 gün psikoloğuyla görüştüğü öğrenildi.
26.12.2021 10:41 Magazin