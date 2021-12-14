Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Erkek arkadaşı hayatını kaybetti

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.Ünlü şarkıcı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.