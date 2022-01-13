14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçiren ünlü şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, tır ile çarpışmıştı. Gülçin Ergül yaralı olarak kurtarılırken Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.
PSİKOLOJİK DESTEK ALMAYA BAŞLADI
Gülçin Ergül, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini kaybetmesinin ardından psikolojik destek almaya başladı. Ergül, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"ZAMAN KAVRAMIM YOK"
Ergül, paylaşımına "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.
İşte Gülçin Ergül'ün o paylaşımı;
Gülçin Ergül'den yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok
Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz ay trafik kazası geçirmişti. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gülçin Ergül, sevgilisini kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
13.01.2022 18:40 Magazin