Gülçin Ergül'den yeni paylaşım: Bir ay olmuş, zaman kavramım yok

14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçiren ünlü şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, tır ile çarpışmıştı. Gülçin Ergül yaralı olarak kurtarılırken Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.Gülçin Ergül, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini kaybetmesinin ardından psikolojik destek almaya başladı. Ergül, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.Ergül, paylaşımına "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.