Gülden gelen güzellik...

Sevgililer Günü yaklaştığına göre dört bir yanımız güllerle doldu taştı. İşte güllerin cilde faydaları...

Güzellik - 18 Ocak 2017 19:09
Gülden gelen güzellik...
Güllerle güzellik uykusu

Cilt bakımı rituelimizin önemli bir kısmı artık cilt yağlarından oluşuyor. Bu yağların en dikkat çekicisi ise gül yağları. Gecce yatmadan önce bu gül yağlarını yüzünüze sürün ve mucizeye tanıklık etmeye hazırlanın. Cildi toparlayan ve daha genç bir görüntü kazandıran gül yağlarını kesinlikle denemelisiniz.

Dış etkenlere savaş açın!

Güllerin en büyük özelliği ise antioksidan etkisi. Böylelikle cildinizi dış etkenlerden rahatça koruyabilir, ışıltı kazandırabilir ve yatıştırabilirsiniz.
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Bağlantılar: gül yağı

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