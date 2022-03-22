'Güldür Güldür' kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı!

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’da sürprizler ve yenilikler hiç bitmiyor! Güldür Güldür Show sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.Ekranların sevilen ve başarılı ismi Ömür Arpacı, Tufan karakteri ile dahil oldu. Ömür Arpacı ilk performansıyla büyük beğeni topladı.