Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’da sürprizler ve yenilikler hiç bitmiyor! Güldür Güldür Show sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.
Ekranların sevilen ve başarılı ismi Ömür Arpacı, Tufan karakteri ile dahil oldu. Ömür Arpacı ilk performansıyla büyük beğeni topladı.
'Güldür Güldür' kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı!
'Güldür Güldür Show' kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Son olarak kadroya Ömür Arpacı da katıldı.
22.03.2022 12:26 Dizi Galeri