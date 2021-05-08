Güldür Güldür Show, Çukur'da!

Her hafta farklı konularla gündeme damga vuran ekip son olarak Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a gönderme yaptı. Dizinin karakterlerini ve konusunu kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan Güldür Güldür Show, sosyal medyaya damga vurdu. Karakterlerden danslarına kadar izleyenleri kahkahaya boğan skeç çok sayıda beğeni ve yorum aldı.