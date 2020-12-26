Renkli skeçlerle eğlencenin hız kesmediği tanıtımda birbirinden özel konukların ve Güldür Güldür ekibinin performansları dikkat çekiyor.
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.
İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Tanıtımı;
'Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel' tanıtımı yayınlandı!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle gümbür gümbür geliyor. Birbirinden özel konuklarıyla unutamayacağınız bir eğlence sizi bekliyor.
26.12.2020 19:34 Dizi Galeri