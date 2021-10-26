Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show renkli skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Güldür Güldür Show’un Teaser'ı;
'Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu teaser!
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden kahkaha dolu bir teaser yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da eğlence hız kesmeden devam ediyor.
26.10.2021 18:14 Dizi Galeri