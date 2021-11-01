Güldür Güldür Show'dan kargoculara şarkı!

Berkay Tulumbacı’nın canlandırdığı kargosu bir türlü gelmeyen adama karşılık, Özgün Aydın işin tüm zorluğunu dile getiren kargocuyu canlandırdı. İkilinin karşılıklı şarkılar ve espriler eşliğinde atışmaları izleyicileri hem güldürdü hem duygulandırdı.