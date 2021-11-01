Berkay Tulumbacı’nın canlandırdığı kargosu bir türlü gelmeyen adama karşılık, Özgün Aydın işin tüm zorluğunu dile getiren kargocuyu canlandırdı. İkilinin karşılıklı şarkılar ve espriler eşliğinde atışmaları izleyicileri hem güldürdü hem duygulandırdı.
İşte o sahne;
Güldür Güldür Show'dan kargoculara şarkı!
Show TV'nin fenomen programı Güldür Güldür Show'dan kargoculara şarkı! Güldür Güldür ekibi gündemin nabzını kendilerine özgü mizahi dille yorumlayarak damga vurmaya devam ediyor. Ekibin bu hafta gündeminde kargocular var.
01.11.2021 18:12 Magazin