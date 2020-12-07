Güldür Güldür Show’dan Malumlar Apartmanı!

Ekranların en sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un bu haftaki tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizi dünyasını ele aldı. Yeni bölüm tanıtımında yer alan Malumlar apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı. Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan’ın yer aldığı tanıtım sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.Güldür Güldür Show Malumlar apartmanı ve daha bir çok sürprizi içeren yeni bölümüyle Salı akşamı Show TV’de..