Güldür Güldür Show’dan 'Sadakatsiz' skeci!

Ekranların en sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un paylaştığı tanıtım sosyal medyayı salladı. Gündemin nabzını tutmaya devam eden ekip, bu sefer “Sadakatsiz” dizisini konu etti.Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu ve Aziz Aslan’ın yer aldığı tanıtım kısa zamanda sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Doğa Rutkay’ın canlandırdığı Asya tiplemesi herkesin merakını cezbetti. Büyük beğeni ve heyecan uyandıran yeni bölüm tanıtımı izleyicilerden tam not aldı.