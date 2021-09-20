9 sezondur kahkahanın değişmez adresi Güldür Güldür Show için geri sayım başladı! Show TV’nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show’un sevilen kadrosunun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtımı enerjisi ile dikkat çekiyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'UN YENİ SEZON AFİŞİ YAYINLANDI
Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş seyircinin beğenisine sunuldu. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.
Güldür Güldür Show, 2 Ekim Cumartesi saat 20.00'de yeni sezonuyla Show TV'de!
'Güldür Güldür Show'un yayın tarihi belli oldu!
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi "Güldür Güldür Show" 2 Ekim Cumartesi akşamı heyecanla beklenen yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu sezon da kahkaha bir an olsun hız kesmeyecek.
20.09.2021 18:37 Dizi Galeri