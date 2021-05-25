Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle Cuma ve Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;
"Güldür Güldür Show"un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’da haftanın iki günü kahkaha tufanı var. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show, yeni bölümleriyle Cuma ve Cumartesi Show TV'de.
25.05.2021 21:32 Dizi Galeri