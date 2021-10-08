Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
İşte Güldür Güldür Show’un Yeni Bölümünden 3. Tanıtım;
Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden bir tanıtım daha!
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha eksik olmayacak.
08.10.2021 18:27 Dizi Galeri