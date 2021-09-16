'Güldür Güldür Show'un yeni sezon tanıtımı...

Show TV’nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı. Sevilen kadronun yanı sıra yeni oyuncuların da yer aldığı tanıtım enerjisi ile dikkat çekiyor. Her sene merakla beklenen tanıtım filminde oyuncular, dansları ve neşeleri ile yeni sezonda da iddialı olduklarının altını çiziyor.9 sezondur kahkahanın vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor.Güldür Güldür Show çok yakında Show TV'de!