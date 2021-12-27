Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.
İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Tanıtımı;
'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor. Güldür Güldür Show izleyicileri beraber gülümseyip beraber duygulanacağımız çok özel bir bölüme davet ediyor.
27.12.2021 22:36 Dizi Galeri