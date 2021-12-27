'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel tanıtımı yayınlandı!

Güldür Güldür Show, Türkiye’nin en sevilen isimlerinin sürpriz katılımları ile de mest edeceği sımsıcak ve kahkaha dolu bir yılbaşı akşamı yaşatacak.Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.