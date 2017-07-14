'Güldür Güldür'den aşk dolu bir komedi!

Sezon boyunca tiyatro sahnesinde binlerce; televizyon karşısında milyonlarca seyirciyi güldüren Güldür Güldür, yaz tatilini de beyazperde için çalışarak geçiriyor!

Sinema - 14 Temmuz 2017 12:53

Ekip, aşka ve aile ilişkilerine dair bir komedi filminin çekimlerine başladı!



Şanlıurfa kökenli, İstanbul’da yaşayan, Muğla’da yetişmiş, İsveçli bir gurbetçi geline sahip ailenin hikayesinde, her şey çok yerli, her şey çok Güldür Güldür!



Filmin renkli kadrosunda Mahir İpek, Derya Alabora, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu ve sürpriz karakterler ile sürpriz isimler yer alıyor.



Tüm oyuncuların sürprizli karakterleri ve şaşırtıcı tipleriyle kamera karşısına geçtikleri filmin çekimleri devam ediyor.



Ekibin mutfağından çıkan hikaye yine ekibin mutfağında pişiyor. Programın yazar kadrosu Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak, Mahmut Özbey tarafından yazılan filmin yönetmeni projenin ve diğer filmlerinin de yönetmeni olan Meltem Bozoflu.



Film, 2017 – 2018 sezonunda seyirciyle buluşacak.

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