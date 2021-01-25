'Güldür Güldür'den yeni tanıtım geldi!

kranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV 'de izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.