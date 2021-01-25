kranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV 'de izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.
İşte Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;
'Güldür Güldür'den yeni tanıtım geldi!
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show, birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek.
25.01.2021 18:30 Dizi Galeri