'Güldür Güldür'ün sezon finali tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un sezon finali tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

11.07.2020 10:09 Dizi Galeri

'Güldür Güldür'ün sezon finali tanıtımı yayınlandı! Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show sezon finaliyle 17 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güldür Güldür Show’un Sezon Finali Tanıtımı:
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