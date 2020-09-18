'Güldür Güldür'ün yeni sezon afişi yayınlandı!

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibi yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Neşeli pozlarıyla göz dolduran ekibin yer aldığı renkli afiş büyük beğeni topladı. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show yeni sezona bomba gibi geliyor.Güldür Güldür Show'un eğlenceli skeçleriyle bu sezonda da kahkaha tufanı hız kesmeden devam edecek!7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show 8. sezonuyla yakında Show TV'de!