'Güldür Güldür'ün yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Kadroya yeni katılan Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç’in de bulunduğu Güldür Güldür ekibinin eğlenceli halleri ve şahane enerjileri şimdiden seyircilerin yüzünü güldürüyor.7'den 70'e herkesin severek izlediği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show bu sezon da eğlenceye hız kesmeden devam edecek!Güldür Güldür Show'un yeni sezonu çok yakında Show TV'de!