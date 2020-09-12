Kadroya yeni katılan Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç’in de bulunduğu Güldür Güldür ekibinin eğlenceli halleri ve şahane enerjileri şimdiden seyircilerin yüzünü güldürüyor.
7'den 70'e herkesin severek izlediği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show bu sezon da eğlenceye hız kesmeden devam edecek!
Güldür Güldür Show'un yeni sezonu çok yakında Show TV'de!
İşte Güldür Güldür Show'un yeni sezon tanıtımı:
'Güldür Güldür'ün yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla yeni sezona bomba gibi geliyor. Yayınlanan eğlenceli tanıtım bu sezonda da kahkaha tufanının hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.
12.09.2020 11:49 Dizi Galeri