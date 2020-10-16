Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.
Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.
Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 27 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
'Güldür Güldür'ün yeni sezon tarihi açıklandı!
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu sezon da kahkaha tufanı var!
16.10.2020 21:32 Dizi Galeri