Güliz Ayla'yı hiç böyle görmediniz!

Kısa süre önce yayımladığı son single çalışması “Sarmaşık” ile beğeni toplayan sanatçı, şarkının akustik versiyonunu da müzikseverlerle buluşturuyor. Etkileyici sözleri, Güliz Ayla’nın güçlü sesi ve performansı ile dikkat çeken şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla’ya, akustik düzenlemesi ise Dünya Can Yılmaz’a ait.Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara, karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev halleriden oluşan videoları da ekleyen sanatçı; şarkının akustik video klibini de bu sıcacık görüntülerle evde tamamladı.Güliz Ayla’nın bugüne kadar kameralara yansımayan (vapura binen, markete giden, yemek yapan, kedisiyle oynayan, boyama yapan, şarkı kaydeden, kaykay ve motora binen, gitar çalan, bowling oynayan vb.) görüntülerinden derlenen klipte; ayrıca sanatçının arkadaşlarıyla tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve sosyal hayatına dair samimi görüntüleri eşliğinde bambaşka bir Güliz Ayla izleyeceksiniz.VHS efekti kullanılarak kurgulanan video klibin kurgusunu ise yönetmen Gözde Günar üstlendi.