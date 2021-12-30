Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier yasak aşk mı yaşıyor?

Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları...

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu: "Hiç giymeseydin!"

TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' isimli magazin programında Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier’in yasak aşk yaşadığı iddia edildi.Programa bağlanan Deha Bilimlier iddiaları yalanladı. Eşiyle mutlu olduğunun ve eşinin bu iddialara kulak bile asmadığını ifade eden Bilimlier, bu iddiaların birkaç gündür ortalıkta döndüğünü, kendi kulağına da çalındığını, 3 çocuklu bir insan olarak bu haberi çıkaran kişilerin 'Allah'ından bulmasını istediğini' ifade etti.Deha Bilimlier'in 'Fotoğraf varsa saklamasınlar çıkarsınlar' demesinin ardından, modacı Gülşah Saraçoğlu da yayına bağlandı. Saraçoğlu, hakkında çıkan iddialara ilişkin "Deha Bilimlier, benim eski eşimin çok yakın arkadaşı, eskiden beri görüşürüz. Eşini de tanırım. O gecce taksiye binip evime gittim. Varsa fotoğraf çıkarsınlar" diyerek açıklama yaptı.Deha Bilimlier daha sonra “Bir magazin haberi için kimsenin huzuru kaçmamalı. Çok üzücü bir durum" diye konuştu.