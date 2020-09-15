Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları...

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında paylaştı. Podyumda havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı. Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.