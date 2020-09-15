TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında paylaştı. Podyumda havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı. Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.
İŞTE O ANLAR:
Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları...
‘Doya Doya Moda’nın jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, programın başlangıcında stüdyoda yürürken elbisesine takıldı. Ne olduğu anlamadan bir anda yere kapaklanan ünlü modacı o anları “Sonunda bir de gülüyorum” notuyla paylaştı.
15.09.2020 11:51 Magazin