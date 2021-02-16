Gülşah Tanrıöver'den yeni şarkı: "Aşk adam sever mi?"

Son iki yılda birbiri ardına çıkarmış olduğu şarkılarla dikkatleri çeken Tanrıöver, söz ve müziği kendisine ait olan “Aşk Adam Seçer Mi?” şarkısının aranjesi için Mustafa Ceceli ile birlikte çalıştı.DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda çıkan şarkının klibini ise Ulvar Tanrıöver yönetti ve mekan olarak da Kayseri’de yer alan tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nı tercih etti.Kendi yazdığı şarkıları okumayı tercih eden Gülşah Tanrıöver: “Şarkıları yazarken ben bol bol ruhumu eleştiriyorum. İçsel şarkılar yapmaya devam ediyorum. Bazen sözler birbiri ile atışıyor, bazen sarılıyor, bazen küsüyor... Sonunda müzik onları birleştiriyor ve rahatlıyorum. Sevgili Mustafa Ceceli ile de çalışırken çok rahatlık yaşadım. İçsel dertlerimi anlayıp aranjesine çok iyi yansıttı....” dedi.