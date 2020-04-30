Gülse Birsel'den veda paylaşımı!

Jet Sosyete'nin senarist ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu. Birsel, Jet Sosyete'nin final yapacağını ve sevenleriyle yeniden bir arada olmayı dilediğini söyledi. Koronavirüs salgınının ardından çekimleri evden devam eden dizinin final yapacağı haberi sevenlerini üzdü. Gülse Birsel evinde son çekimi gerçekleştirdiğini söyledi.İşte Gülse Birsel'in o açıklaması: