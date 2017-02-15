Gülşen: 14 Şubat özel bir gün değil!
Yeni doğum yapan Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte bir AVM'de görüntülendi.
Magazin - 15 Şubat 2017 14:04
Sahnelerin başarılı ismi Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ile önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. El ele kol kola mağazaları dolaşan çift, kısa bir süre alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında beraberce akşam yemeği yiyen Gülşen ve Çolakoğlu; “14 Şubat bizim için özel bir gün değil. Biz birbirini her gün seven insanlarız. Onun için bizim her günümüz sevgililer günü.” açıklamasında bulundu.
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