Beş yıllık birlikteliklerini geride bırakarak haziran ayında Barselona'da evlenen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu bebeklerini kucaklarına aldı.
Dün akşam hastaneye yatan Gülşen bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
Gülşen anne oldu!
Güzel şarkıcı Gülşen bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.Magazin - 11 Ocak 2017 11:10
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