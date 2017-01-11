Gülşen anne oldu!

Güzel şarkıcı Gülşen bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Magazin - 11 Ocak 2017 11:10

Beş yıllık birlikteliklerini geride bırakarak haziran ayında Barselona'da evlenen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu bebeklerini kucaklarına aldı.



Dün akşam hastaneye yatan Gülşen bu sabah bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.