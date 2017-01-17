Gülşen anne sütü için bunu yaptı!

Magazin - 17 Ocak 2017 14:30

Geçen hafta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan popçu Gülşen, hurmanın anne sütünün kalitesini artırdığını öğrenince harekete geçti.Habertürk'de yer alan habere göre; çiçeği burnunda anne 3 kilo 750 gram doğan Azur Benan için yakın arkadaşı Şeyda Coşkun'dan yaş hurma istedi.Şeyda Coşkun da umre seyahatine gidenlere 10 kilo yaş hurma sipariş etti. Halk arasında taze hurma, yeni doğan kadınlarda sütü arttırıcı etkisiyle biliniyor.