Doğuma 72 kilo giren Gülşen 60 kiloya düşmüştü. Yaşam koçu Şeyda Coşkun yönetiminde beslenen Gülşen, hurmalı yoğurt, balık, sebze-meyve yiyor. Karbonhidrattan uzak duruyor.
Gülşen doğum kilolarını nasıl verdi?
11 Ocak'ta anne olan Gülşen doğum yaptıktan 26 gün sonra Uludağ'da sahneye çıktı.Magazin - 08 Şubat 2017 14:47
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