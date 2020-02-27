Gülşen: "En pahalı biziz"

Gülşen önceki gün eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis'le birlikte stüdyoya girdi. Çıkışta karşısında magazin muhabirlerini görünce oldukça şaşırdı. “Umarım şarkıyı duymadınız. Kaydetmediniz değil mi?” diyerek muhabirlere takılan Gülşen'in keyfi oldukça yerindeydi. Ünlü şarkıcı, “En pahalı besteleri sizin yaptığınız doğru mu?” sorusuna kahkaha atarak “Tabii ki en pahalı biziz, doğru” diye yanıt verdi ve ekledi: “Arkadaşlar espri yapıyoruz ama öyle fiyat konuşmak çok doğru olmaz.”