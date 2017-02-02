Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun kiraladığı villanın sırrı çözüldü

Dedikodu - 03 Şubat 2017 01:15

Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!

Gülşen'den iki dadıya 15 bin TL!

Gülşen anne sütü için bunu yaptı!

Geçtiğimiz ay oğulları Azur Benan'ı kucaklarına alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'ndan alkışlanacak hareket… Oğullarının 10 Ocak'ta dünyaya gelmesiyle daha geniş bir eve çıkmaya karar veren ikilinin Zorlu'daki rezidanslarından Rumelihisarı'ndaki 3 katlı bir villaya taşındıkları iddia edildi.Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Çiftin aylık kirası 45 bin lira olan deniz manzaralı, bahçeli ve güvenlikli villayı genç yeteneklere eğitim verecekleri müzik okulu açmak için tuttuğu öğrenildi.Tarkan'dan Murat Boz'a kadar Türkiye'nin 1 numaralı isimleriyle çalışan başarılı müzisyen Ozan Çolakoğlu'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı müzik okulu projesine eşi Gülşen de sıcak bakınca ikili, kolları sıvadı. Müzik konusunda başarılı gençlerin kapsamlı bir eğitime tabi tutulacağı okulun kapıları yetenekli ama maddi durumu yetersiz öğrencilere de açık olacak.Ailelerinin geçimlerini sağlamak için sokaklarda akordeon, gitar ve flüt gibi enstrüman çalan çocukları da okullarının bünyesine katıp ücretsiz eğitim vermeyi hedefleyen ünlü çift, şimdiden yetenek avına çıktı.KAYNAK: sabah.com.tr