Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun kiraladığı villanın sırrı çözüldü

Demet Akalın, Gülşen'in 'dadı' dedikodusunu çözdü!
Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı. Çiftin aylık kirası 45 bin lira olan deniz manzaralı, bahçeli ve güvenlikli villayı genç yeteneklere eğitim verecekleri müzik okulu açmak için tuttuğu öğrenildi.
KOLLARI SIVADILAR
Tarkan'dan Murat Boz'a kadar Türkiye'nin 1 numaralı isimleriyle çalışan başarılı müzisyen Ozan Çolakoğlu'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı müzik okulu projesine eşi Gülşen de sıcak bakınca ikili, kolları sıvadı. Müzik konusunda başarılı gençlerin kapsamlı bir eğitime tabi tutulacağı okulun kapıları yetenekli ama maddi durumu yetersiz öğrencilere de açık olacak.
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YETENEK AVINA ÇIKTILAR
Ailelerinin geçimlerini sağlamak için sokaklarda akordeon, gitar ve flüt gibi enstrüman çalan çocukları da okullarının bünyesine katıp ücretsiz eğitim vermeyi hedefleyen ünlü çift, şimdiden yetenek avına çıktı.
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KAYNAK: sabah.com.tr