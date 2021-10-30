Ünlü popçu Gülşen'in konserinde olay yaratacak anlar yaşandı. 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca, Gülşen ne yapacağını bilemedi. Önce eliyle yüzünü kapatan şarkıcı, ardından da sahnenin arkasına doğru yürüdü.
O anlar seyircilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:
Gülşen konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti; ünlü popçu şoke oldu!
Gülşen konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti! Ünlü popçu ne yapacağını bilemedi!
30.10.2021 12:27 Magazin