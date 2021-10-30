Gülşen konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti; ünlü popçu şoke oldu!

Ünlü popçu Gülşen'in konserinde olay yaratacak anlar yaşandı. 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca, Gülşen ne yapacağını bilemedi. Önce eliyle yüzünü kapatan şarkıcı, ardından da sahnenin arkasına doğru yürüdü.