Gülşen ve Edis bir araya gelmeden klip çektiler!

Türk Pop Müziğinin zirvedeki iki yıldızı Gülşen ve Edis “Nirvana” için bir araya geldi. Bir yıl önce güçlerini birleştiren iki sanatçı, Nirvana’yı dinleyicilerin beğenisine sunduç. 2019 Ocak ayında Londra’da yapımına başlanan şarkının yayımlanması dünya gündemindeki pandemi nedeniyle birçok kereler ertelenip günümüze kadar gelirken, bu uzun bekleyişin ardından ‘’Nirvana’’ bugün müzikseverlerle buluştu.Söz ve müziği Gülşen, Edis ve Emrah Karakuyu’nun ortak çalışması olan şarkının Türkiye’de adeta bir devrim yaratacak düzenlemesi, Türk pop müziğinin sayısız hitinde olduğu gibi, Ozan Çolakoğlu’na ait. “Nirvana”nın cesur, yenilikçi ve etkileyici olarak tanımlanabilecek “split screen” (bölünmüş ekran) teknolojisiyle çekilen video klibi, kendi alanlarında yaptıkları farklı işlerle isimlerinden sıkça söz ettiren Serkan Şedele ve Emre Güven imzası taşıyor. Yine Emre Güven ve Serkan Şedele’nin çektiği fotoğrafların kreatif direktörlüğünü ise Gülşen adına Mahizer Aytaş, Edis adına Olga Şerbetçioğlu üstlendi.Klipte son dönemde sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan “split screen” teknolojisi klipte sinematografik bir anlatımla kullanıldı. Bu teknikle Gülşen ve Edis farklı zamanlarda bulundukları mekanda aynı anda buluşmuş gibi gösterilerek şaşırtıcı bir illüzyon yaratıldı. Edis “Biz klip sekansları boyunca Gülşen ile hiç bir araya gelmedik. Ama ekranda yan yanaymış gibi görünüyoruz” diye konuştu. Bu arada “Nirvana”yı yazdıkları dönemde saçları sarı olduğu için şarkıda geçen “Sarışın bomba” sözüne uygun olarak, Edis saçlarını tekrar sarıya boyattı.Klibin akış hikayesi ise özel olarak beden dili ve hafızaya dayalı bir senaryo şeklinde yazıldı ve koreografi olarak hayata geçirildi. Simetrik hareketlerin her detayıyla birbirini tutması gerektiği için Gülşen ve Edis iki ay boyunca özel eğitmenler eşliğinde koreografi çalıştı. Gülşen “Şarkının hikayesinde aslında karşılıklı duyduğumuz hayranlık var. Birbirimize yazdık bu şarkıyı” dedi.“Nirvana” müzikal yapısı ve zenginliği itibariyle Türkiye’de bir ilk. Alışılagelen pop formlarından daha değişik bir trafiğe sahip olan şarkıda altı farklı bölüm dikkat çekiyor. Edis ve Gülşen’in de kendilerine ait giriş bölümleri yapının zenginliği arttırıyor.Hinduizm'de ve yoga felsefesinde Nirvana, kişinin yeryüzünde tekrar doğma ihtiyacından kurtulacak derecede gelişmiş, olgunlaşmış olması anlamında ele alınır. Nirvana, insanların ruhsal gelişim sonucunda yeryüzünde erişebilecekleri bir haldir; bu, saf bilinçlilik hâlidir. Eski Türklere ait ilahilerde ‘Nirvanaya doğmak’ ve ‘Nirvanaya ulaşmak’ ile kastedilen budur.