Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti evi büyüttü!

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 15 milyon TL'ye 4+1 ev satın aldı.

Magazin - 09 Mayıs 2017 09:01
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti evi büyüttü!
Azur Benan'ı kucaklarına alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti bebek olunca evi büyütme kararı aldı. Daha önce Zorlu Center’ın rezidans bölümünde oturan çift yine Zorlu Center içinde 4+1 bir daire satın aldı. Rezidansın ‘penthouse’ adı verilen katını tercih eden Gülşen ve Ozan Çolakoğlu eve 15 milyon TL. ödedi. Banka kredisi kullanan çift borçlarını ödemek için yoğun tempoda çalışıyor.

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