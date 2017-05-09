Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti evi büyüttü!

Magazin - 09 Mayıs 2017 09:01

Azur Benan'ı kucaklarına alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti bebek olunca evi büyütme kararı aldı. Daha önce Zorlu Center’ın rezidans bölümünde oturan çift yine Zorlu Center içinde 4+1 bir daire satın aldı. Rezidansın ‘penthouse’ adı verilen katını tercih eden Gülşen ve Ozan Çolakoğlu eve 15 milyon TL. ödedi. Banka kredisi kullanan çift borçlarını ödemek için yoğun tempoda çalışıyor.